الاستخبارات تطيح بـ 7 تجار مخدرات في بغداد وبابل

2024-07-20 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم السبت (20 تموز 2024)، الإطاحة بـ7 تجار مخدرات في محافظتي بغداد وبابل.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، من إلقاء القبض على (5) تجار مخدرات بالجرم المشهود في مناطق متفرقة من العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

ووفقا للبيان وفي السياق ذاته "ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل القبض على 2 من تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة، وضبطت بحوزتهم كميات من مادة الكريستال والحبوب المخدرة، حيث جرت مصادرتها وإحالة المتهمين الى الجهات المختصة".