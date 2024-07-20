تحذير من البافاري لكيميتش بهذا الشأن

2024-07-20 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن قيام المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل، بتوجيه رسالة تحذيرية لجوشوا كيميتش.

وقال إيبرل بحسب ما نقل موقع "سكاي ألمانيا"، إن "جوشوا لاعب جيد للغاية، ولكن الأمر بشكل عام وببساطة أن كرة القدم رياضة تنافسية، لا يمكننا أن نذهب إلى لاعب بعينه نقول له: مرحبا أنت الشخص الذي ستلعب بصورة أساسية".

وأضاف "أنا فقط أقول ما ينطبق على الجميع، نملك لاعبين مميزين في جميع المراكز وبالتالي هناك العديد من البدلاء".

وواصل إيبرل: "لا شك بأن جوشوا يملك الكثير من المزايا لدى البايرن، ولكن على جميع اللاعبين في الفريق تقبل القتال من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي".

وأتم إيبرل أننا "اتفقنا على أن نتحدث معا عقب نهاية عطلته".

وبالنظر إلى سوق الانتقالات الحالي عاد الظهير الأيمن جوسيب ستانيسيتش من إعارته في صفوف باير ليفركوزن، أما في مركز الارتكاز بوسط الميدان فتعاقد البايرن من جواو بالينيا من صفوف فولهام.

وبعد سنوات من التألق رفقة البايرن، يبدو أن كيميتش مهدد بفقدان مكانه في التشكيل الأساسي في صفوف العملاق البافاري.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، ولا يرغب البافاري في خسارته مجانا، وبالتالي قد يسمح له بالرحيل هذا الصيف في حال لم يجدد عقده.

المصدر: وكالات