2024-07-20 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت (20 تموز 2024)، مشاركة الفريق الخاسر في بطولة الأنديةِ الخليجيّة بعد اعتذار الفائز.

وذكر الاتحاد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظراً لإلغاءِ بُطولةِ الأنديةِ العربية أبطال الدوري تقررَ ان الفريقُ الفائِز من مباراةِ النجف ودهوك يشاركُ في بُطولةِ الأنديةِ الخليجيّة".

وأضاف، إنه "في حال اعتذار الفريقِ الفائز من مباراةِ دهوك والنجف عن المُشاركةِ ستذهبُ بطاقةُ المشاركة للفريقِ الخاسِر الذي تبارَى معه".

ومن المفترض أن الفائز من مباراة النجف ودهوك، سيمثل العراق في البطولة العربية الموسم المقبل، فيما سيمثل الخاسر البلد في بطولة الأندية الخليجية.