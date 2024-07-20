2024-07-20 13:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، بأن الشرطة في بنغلاديش قامت بإطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة دكا، بسبب كسر حظر التجوال. وأصيب شخص على الأقل وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني، متحدين حظرا للتجول أعلنته الحكومة ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة السبت لمحاولة احتواء الاضطرابات. ويأتي حظر […]

ظهرت المقالة تطورات أحداث بنغلاديش.. الشرطة تطلق الرصاص الحي على متظاهرين كسروا حظر التجوال أولاً على ايشان.