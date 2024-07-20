التغيرات المناخية ترفع العراق إلى المرتبة الخامسة في الحيوانات المهددة بالانقراض

2024-07-20 13:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم السبت، ان العديد من الحيوانات البرية والنهرية في العراق مهددة بالانقراض بسبب التغييرات المناخية .

واضاف الغراوي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العراق يحتل المرتبة الخامسة في عدد الحيوانات المهددة بالانقراض في المنطقة العربية، مبينا أن "أبرز الحيوانات المهددة في مناطق وسط العراق وجنوبه وغربه وشماله هي: غزال الريم، كلب الماء (ماكسويل)، الرفش الفراتي، الوعل الجبلي، والبلبل ابيض الخدين، القضاعة، الزكين طويل الذنب، الرفش الفراتي ، الاسماك العمياء ، النمر ، الرخم ، الافعى القرناء".

واوضح ان التنوع البيولوجي في العراق تأثر بعدد لا يحصى من العوامل، أهمها التغييرات المناخية والعواصف الرملية والجفاف والتصحر والأنشطة البشرية والصيد الجائر وحرق الوقود الاحفوري وازالة الغابات.

الغراوي طالب الحكومة بتفعيل اتفاقية رامسار لحماية التنوع البيولوجي ، ومنع الصيد بالنسبة للحيوانات المهددة بالانقراض واعتبارها من الجرائم الخطرة ، وانشاء العديد من المحميات الطبيعية في عموم محافظات العراق .