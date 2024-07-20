المالية النيابية: قانون تعديل الملاك سيحسم الأسبوع الحالي

2024-07-20 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت، أن قانون تعديل الملاك سيحسم هذا الأسبوع.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "العطواني وخلال اول اجتماع للجنة المالية النيابية في الفصل التشريعي الجديد أشار الى أن قانون تعديل الملاك سيحسم هذا الأسبوع"، مبيناً أن " اللجنة المالية ستستضيف وزيرة المالية طيف سامي لمتابعة ملف تمويل المحافظات".