مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد

2024-07-20 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جلسة يوم غد الأحد ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون اصلاح القوانين الاقتصادية والقراءة الاولى لمقترح التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية".وأضافت أن "الجلسة ستشهد أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون صكوك الاستثمار الاسلامي وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام المباد".