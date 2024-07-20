2024-07-20 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، فقدان المحافظة اكثر من 400 ميكا واط من الخط الايراني الناقل للطاقة الكهربائية.

وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" انطفاءَ مفاجئًا حصل في خطي ميرساد وسريبل زهاب الناقلين للكهرباء المستوردة من ايران إلى ديالى، وبذلك فقدت المحافظة اكثر من 400 ميكا واط".

واضاف ان" انطفاء خطي استيراد الكهرباء الايرانية تكرر ثلاث مرات خلال تموز الجاري، مؤكدا بأن" الانطفاء قد يستمر بعض الوقت ما يدفعنا الى مطالبة وزارة الكهرباء الاتحادية الى تعويض ديالى بطاقة اضافية من اجل تفادي ازمة كبيرة في المحافظة".

واشار المهداوي الى ان" ديالى من اكثر المحافظات تضررا في ازمات الكهرباء لانها تعتمد على خطوط تغذية غير مستقرة في اشارة الى الخطوط الايرانية والتي تعاني من انطفاء متكرر في مواسم الذروة".

وأصدرت دائرة توزيع كهرباء محافظة ديالى، يوم الجمعة (12 تموز 2024)، تنويهاً أوضحت فيه أسباب التراجع الحاد في تجهيز الطاقة وزيادة ساعات الانقطاع.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم تقليل حصة محافظة ديالى من الطاقة الكهربائية المستوردة بمقدار 165 ميكا واط، مما احدث تراجعا حادا بتجهيز الكهرباء وزيادة ساعات الانقطاع".

وأضافت، ان "أسباب هذا التراجع في ساعات التجهيز، تعود إلى خفض احمال الطاقة لخطوط ميرساد _ ديالى 400ك.ف وسربيل زهاب _ خانقين 132ك.ف، من 425 ميكا واط الى 265 ميكا واط، من قبل الجانب المصدر للطاقة، مما أثر سلباً على استقرار التجهيز والشبكة الكهربائية بالمحافظة.

وأكدت أن "الإطفاء المتكرر للخطوط المغذية لمحطات ديالى من مصدر التغذية أدى إلى ضرر كبير تمثل بانقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل عن مناطق عدة بمحافظة ديالى"، مبينةً أن "مجموع الطاقة الكهربائية المجهزة لمحافظة ديالى، وصل إلى 850 ميكا واط فقط، بينما تحتاج المنظومة الكهربائية بالمحافظة إلى 1050 ميكا واط لتوفير تجهيز مستقر للكهرباء وبمعدل ساعتين تشغيل مقابل ساعتين إطفاء".

وتعاني محافظة ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية (ديالى – ميرساد 400 ميغاواط، وخانقين – سربيل زهاب 150ميغاواط) وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو مالية بين الجانبين العراقي والايراني.

وشهدت إيران أزمات في تلبية احتياجاتها من الطاقة، لاسيما في موسم البرد والشتاء، على مدار السنوات الماضية، رغم انها تعتبر ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.

ولعبت إيران دورًا محوريًا في توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات العراق من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، لكن الانخفاض الملحوظ في إمداداتها إلى العراق أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة وانخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد بشكل كبير عن الطلب المتزايد حالياً والذي يبلغ 35 كيكاواط.