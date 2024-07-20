السوداني: الحكومة تؤسس لصناعة عسكرية لتأمين متطلبات الأجهزة الأمنية

2024-07-20 15:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،السبت، عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل في شركة الصناعات الحربية العامة، ضمن المجمع الصناعي التابع لهيأة التصنيع الحربي جنوب بغداد، كما اطلع على سير العمل والإنتاج في مصانع حربية أخرى. وقال مكتبه الاعلامي في بيان ان السوداني افتتح مصنع إنتاج الأعتدة الخفيفة، ومصنع مختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة، ومصنع قنابر الهاون، وورشاً للطرق الحار وحقن الألمنيوم في المصنع، فضلاً عن افتتاح مصنع السبائك الحديدية والمعادن الملونة في شركة الصناعات الحربية العامة. وشهدت زيارة السوداني للمجمع افتتاح المرحلة الأولى من معمل تأهيل وصيانة محوّلات التوزيع والقدرة، حيث جرى الاتفاق