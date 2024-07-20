مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الاحد

2024-07-20 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته إلى يوم غد الاحد.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016".

وأضافت، أن "المجلس انهى أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق، على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة العراق وحكومة جمهورية اذربيجان، كما انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني".

وتابعت، أن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول، لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015".