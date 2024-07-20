2024-07-20 16:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، القبض على 39 عنصراً من "جماعة القربان" في 4 محافظات.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزه في محافظة واسط تمكنت ووفقاً لمذكرات قبض قضائية من القبض على 4 متهمين ينتمون إلى إحدى الحركات الدينية المنحرفة التي تطلق على نفسها (جماعة القربان)".

واوضح أن "عملية إلقاء القبض جرت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد المتهمين داخل خيمة صغيرة بالقرب من المواكب أثناء زيارة العاشر من محرم الحرام وبحوزتهم صور تعود لأحد الأشخاص الذي قام بالإنتحار في وقتٍ سابق، وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحةً أنهم ينتمون إلى هذه الحركة المنحرفة، وكانوا ينوون إجراء طقوسهم المتطرفة من خلال اجراء قرعة القربان التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يشنق نفسه حتى الموت".

وفي سياق متصل ألقت مفارز الجهاز في محافظات (البصرة والمثنى والديوانية) بعد استحصال الموافقات القضائية القبض على 35 متهماً ينتمون لذات الحركة السلوكية المتطرفة.

هذا وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون، بحسب البيان.

وخلال الأشهر الماضية، سجلت مدن جنوب العراق نحو 12 حالة انتحار من أعضاء هذه الجماعة، وترك أغلبهم رسائل مكتوبة تحدثت عن كونهم "قرابين للإمام علي"، في حين أظهرت منشورات لهم على تطبيق "تيك توك" بعض قادتهم بأسماء وألقاب غريبة، مثل "خادم علي" و"قربان ابن الحسن" و"أبوليو" و"أبوقمبر".

ويخشى مراقبون تمدد هذه الجماعة، خصوصاً أنها تستغل مراهقين. وفي منتصف الشهر الماضي، انتحر مراهق في الـ 15 من العمر شنقاً بواسطة سلك كهربائي داخل منزله بقضاء الرفاعي شماليّ محافظة ذي قار.

وجماعة القربان أو العلاهية جماعة دينية غامضة تثير الجدل بالعراق ظهرت في محافظة ذي قار جنوب العراق، وتطرح أفكارا وطقوسا غريبة منها الانتحار أو "التضحية بالنفس" كما يسمونه في المناسبات الدينية.

وتعتبر هذه الجماعة محظورة في الدستور والقوانين العراقية، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب ابن عم النبي محمد ورابع الخلفاء الراشدين.