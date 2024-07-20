مجلس ديالى: تردي الكهرباء بالمحافظة بسبب إطفاء الخط الإيراني

2024-07-20 16:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، يوم السبت، أن تردي وضع الكهرباء في ديالى خاصة خانقين، كان سببه إطفاء الخط الإيراني الذي يغذي المحافظة، مؤكداً أن الخط عاد إلى العمل بشكل تدريجي.

وقال المهداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "الى اهلنا في محافظة ديالى وخاصة اهل مدينتي خانقين، نوضح الى حضراتكم بأن سبب تراجع تجهيز التيار الكهربائي في المحافظة بشكل عام ناتج عن إطفاء الخط الإيراني 706، 707 سربيل زهاب وميرساد".

وأضاف أنه "بعد الإتصالات بالجهات المعنية تمت إعادة تشغيل الخط الإيراني الى محافظة ديالى خط 706 و 707 سربيل زهاب (بالتدريج)"