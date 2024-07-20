نجم إيطاليا يقترب من الانضمام لآرسنال

2024-07-20 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير الميركاتو، فابريزيو رومانو، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن اقتراب آرسنال من الحصول على خدمات أحد نجوم منتخب إيطاليا، خلال سوق الانتقالات الجاري.

وكتب رومانو، على حسابه بشبكة "إكس"، إن "آرسنال اقترب الآن من التوصل إلى اتفاق كامل مع بولونيا بشأن صفقة المدافع ريكاردو كالافيوري".

وأضاف "جرت مؤخرا مفاوضات إيجابية خلف الكواليس مع وكيل اللاعب أليساندرو لوتشي بشأن الصفقة"، مبينا ان "لدى آرسنال ثقة الآن حول إبرام الصفقة، لا سيما أنه اتفق على الشروط الشخصية للعقد مع اللاعب حتى حزيران/يونيو 2029".

وسبق أن ذكرت تقارير بأن بولونيا حدد سعر ريكاردو كالافيوري بـ50 مليون يورو.

وحاول آرسنال في الأسابيع الأخيرة ضم ريكاردو كالافيوري مدافع بولونيا، لكن تعطلت الصفقة مع النادي الإيطالي.

المصدر: وكالات