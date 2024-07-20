2024-07-20 17:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت العاصمة الصينية بكين رقماً قياسياً في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (حوالي 256.61 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الكمارك في بلدية بكين ارتفاع حجم الواردات والصادرات في بكين بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، لتشكل 8.7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.

وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أصبحت الصناعات الناشئة مساهماً هاماً لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 بالمئة من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.

وبشكل عام، ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية الجمعة، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في مايو.

وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2.3 بالمئة بعد زيادتها 1.8 بالمئة في الشهر السابق.

وأدى ذلك إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصادات العالم إلى 99.05 مليار دولار من 82.62 مليار دولار في مايو، متجاوزاً توقعات زيادته إلى 85 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى صعود صادرات الصين من السيارات بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وذلك رغم القيود الغربية الجديدة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع.