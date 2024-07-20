دعوة جديدة من التربية لطلبة السادس الإعدادي

2024-07-20 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

دعت وزارة التربية، اليوم السبت (20 تموز 2024)، طلبة السادس الاعدادي الى مراجعة مدارسهم لاستلام الباركود الخاص بنتائجهم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه "على طلبة السادس الإعدادي مراجعة مدارسهم لاستلام الباركود الخاص بمنصة النجاح وتدوين معلوماتهم لاستلام النتائج حال إعلانها".

وحددت وزارة التربية، في وقت سابق، الأسبوع الحالي موعداً لإعلان نتائج السادس الاعدادي بشكل الكتروني، مبينة أن نسب النجاح هذا العام أعلى من السنوات السابقة.