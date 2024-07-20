مقترح نيابي لتسكين الموظف عند احتساب شهادته اثناء الخدمة (وثيقة)

2024-07-20 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أحال رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، مقترحاً نيابياً الى اللجنة المالية ينص على تسكين الموظف عند احتساب شهادته اثناء الخدمة وتسريع عنوانه استثناءً من القانون 103 لسنة 2012.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب النائب رائد المالكي تضمنت هامش المندلاوي جاء فيها "المطالبة بتضمين تعديل قانون الملاك، النص الذي يعالج العنوان والدرجة الوظيفية عند احتساب الشهادة الأعلى للموظف الحاصل عليها أثناء الخدمة، ما يلي (يُسكن الموظف الذي يحصل اثناء خدمته على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة لعنوانه الوظيفي عند احتسابها له استنادا لاحكام القانون رقم 103 لسنة 2012 بدرجته الوظيفية ومرحلته ويحتفظ بكامل مخصصاته ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه طلب احتساب شهادته وتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات وترفيعه بمنحه عنوانا كل سنتين من تاريخ احتساب شهادته وصولا الى العنوان الوظيفي الذي يطابق درجته استثناءً من أحكام القانون رقم 103لسنة 2012)".







