العراق يواصل أعمال بناء "الجدار العازل" غربي نينوى على الحدود "العراقية السورية"

2024-07-20 18:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتواصل الأعمال الانشائية لإكمال الجدار العازل على الحدود العراقية السورية في ناحية ربيعة غربي نينوى.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز؛ إن "الأعمال مستمرة على الحدود العراقية السورية، مقابل بلدة اليعربية شرق الحسكة وتحديداً في ناحية ربيعة (غربي نينوى) لاكمال اعمال انشاء الجدار الاسمنتي على الحدود "

وأكد المصدر أن "أهمية هذا الساتر الأمني في الحد من عمليات التهريب وتسلل الإرهابيين".

وأضاف "أن السلطات تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة بشكل مستمر لضمان تأمين الحدود ومنع أي محاولات غير مشروعة لاختراقها".

وتابع المصدر "يأتي هذا في إطار الجهود المشتركة بين الجهات الأمنية لتعزيز الاستقرار والأمان على طول الحدود".

وبدأت السلطات العراقية في إنشاء الجدار الإسمنتي على الحدود العراقية السورية في عام 2022، يمتد الجدار لمسافة 100 كيلومترًا في ناحية ربيعة غربي نينوى،وصولاً الى طرفاوية ويصل ارتفاع الجدار إلى ثلاثة امتار ويتم تنفيذه بواسطة شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية، ويهدف انجاز الجدار إلى الحد من عمليات التهريب وتسلل الإرهابيين.