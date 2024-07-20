رئيس الوزراء يستقبل أصحاب المطاحن الأهلية

2024-07-20 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أصحاب المطاحن الأهلية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أصحاب المطاحن الأهلية، الذين بدأوا بإنتاج مادة (الطحين الصفر) محلياً".