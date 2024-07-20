رئيس الوزراء يستقبل أصحاب المطاحن الأهلية
2024-07-20 18:42:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أصحاب المطاحن الأهلية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أصحاب المطاحن الأهلية، الذين بدأوا بإنتاج مادة (الطحين الصفر) محلياً".
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أصحاب المطاحن الأهلية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أصحاب المطاحن الأهلية، الذين بدأوا بإنتاج مادة (الطحين الصفر) محلياً".