2024-07-20 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة التربية، اليوم السبت، ضرورة مراجعة الطلبة لمدارسهم لاستلام الباركود الخاص بـ(منصة نجاح).وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة للوزارة أكدت ضرورة مراجعة الطلبة لمدارسهم لاستلام الباركود الخاص (بمنصة نجاح) وتدوين معلوماتهم لاستلام النتائج حال إعلانها؛ لأن عدم التفعيل سيؤدي إلى حرمان الطالب من معرفة نتيجته النهائية".وأضاف البيان، أن "وزير التربية وجه في وقت سابق الإدارات المدرسية بالتواجد يومي السبت والأحد لتوزيع الباركودات على الطلبة".