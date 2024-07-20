2024-07-20 18:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر رئيس رابطة شركات الصرافة في الموصل عبد الله خليل، يوم السبت، المواطنين في نينوى من التعامل مع برامج التداول المالي الحالية.

وقال خليل لوكالة شفق نيوز، إن "هناك منصات الكترونية نصبت واحتالت على اهالي الموصل وعموم نينوى من خلال برامج خاصة".

واضاف، ان "تلك البرامج الغرض منها هو النصب والاحتيال فضلا عن كونها محرمة من وجهة النظر الدينية"، مبينا أن "هذه البرامج تسببت بخسائر مالية لكثير من المواطنين".

ودعا خليل في ذات الوقت الأهالي الى "تجنب التعامل مع تلك البرامج لاسيما في ظل انتشارها مؤخرا في المحافظة".