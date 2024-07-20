الحكيم يدعو لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي وقناة خاصة بالأطفال

2024-07-20 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت (20 تموز 2024)، الى إنشاء مدينة للإنتاج الاعلامي وقناة خاصة بالأطفال لحمايتهم من الأفكار المنحرفة.

وقال تحالف القوى الوطنية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكيم التقى وفد شبكة الإعلام العراقي برئاسة كريم حمادي وعضوية مدراء القنوات والصحف والمجلات والوكالات الخبرية، ووفد مجلس الأمناء برئاسة ثائر الغانمي، حيث اكد خلال اللقاء أهمية الشبكة في دعم الإعلام العراقي والارتقاء به، كما أشاد بدور الشبكة في تغطية الزيارات المليونية".

ودعا الحكيم بحسب البيان إلى "تأسيس الجامعة العراقية للإعلام على أن تتضمن مناهجها آخر المستجدات والتطورات في مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي، وإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي والدرامي وأن تبنى النشاطات على ضوء الأزمات والمشاكل التي تحددها الإحصاءات"، مؤكداً "أهمية إنشاء قناة فضائية خاصة بالأطفال لحمايتهم من الأفكار المنحرفة".

وشدد على "البرامج التوعوية القادرة على حث الناس على المشاركة في الانتخابات، واستضافة وفود إعلامية لنقل التجربة العراقية وإزالة التشويش المحيط بها".



