2024-07-20 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم السبت،القبض على 16 متسولا ومتسولة وشخصين يعملان على توصيل المشروبات الكحولية (دليفري)في مناطق متفرقة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شرطة بغدادالرصافة نفذت حملة للقبض على المتسولين والمتشردين والمخالفين في التقاطعاتوالأماكن العامة ضمن مناطق متفرقة من جانب الرصافة".

وأضاف المصدر، أن "الحملة نتج عنها القبض على 16متسولا ومتسولة، وشخصين يقومان بتوصيل المشروبات الكحولية (ديلفري)"، مؤكداًتسليمهم إلى مراكز الشرطة أصولياً".