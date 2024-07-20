2024-07-20 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريق ديالى بطلاً للدوري الممتاز، اليومالسبت، بفوزه على فريق الكرمة بفارق ركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء المباراةبالتعادل الإيجابي 2-2 في الدوري العراقيالممتاز لكرة القدم للموسم 2023-2024 .

المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الشعب الدولي عندالساعة الخامسة والنصف عصراً، انتهى شوطها الأول بتقدم ديالى بهدف دون مقابلللكرمة.

وفي الشوط الثاني، سجل الگرمة هدف التعديل لينتهي اللقاءبوقته الأصلي بالتعادل وتذهب المباراة لركلات الترجيح المباشرة.

يشار إلى أن فريقي ديالى والگرمة ضمنا صعودهما لدوري نجومالعراق للموسم 2023-2024، وأن مباراة اليوم، كانت لتحديد المركزين الأول والثاني.