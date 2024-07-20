2024-07-20 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق البيشمرگة على فريق الرمادي بنتيجة 4-1 في المباراة الفاصلة الـ"بلي اوت" ضمن منافسات الدوري الممتاز لتحديد الفريق الثالث ليخطف البيشمرگة بطاقة التأهل الى المباراة الفاصلة المؤهلة الى دوري نجوم العراق.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وبهذه النتيجة سيواجه البيشمركة الفريق الخاسر من مباراة الـ"بلي اوت" بين نفط البصرة والقاسم اللذين سيلتقيان في ملعب دهوك اليوم السبت عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ليتأهل الفائز منهما لدوري نجوم العراق لكرة القدم.