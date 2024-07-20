رئيس الوزراء يوجه بتذليل العقبات أمام عمل أصحاب المطاحن

2024-07-20 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتذليل العقبات أمام عمل أصحاب المطاحن.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عدداً من أصحاب المطاحن الأهلية التي باشرت بإنتاج مادة الطحين الصفر، منذ شهر نيسان الماضي".وأضاف البيان، أن "السوداني أثنى على أصحاب المطاحن الذين سيسهمون في تأمين هذه المادة المهمة محلياً وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما يساعد في تأمين فرص العمل للشباب".ووجه رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- وزارة التجارة وباقي الوزارات المعنية، بشراء مادة الطحين الصفر من المطاحن العراقية ضمن المواصفات القياسية والأسعار السائدة، كما وجه بتذليل جميع العقبات أمام عمل أصحاب المطاحن؛ من أجل إيجاد منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد واستصدار قرارات خاصة بحماية منتجهم في حال تغطيتهم نصف حاجة السوق من مادة الطحين الصفر".وأكد السوداني، أن" جميع الطلبات التي تقدم بها أصحاب المطاحن والمشاكل الخاصة بعملهم، سيتم عرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، تطبيقاً لمنهاج الحكومة الخاص بتسهيل متطلبات تحقيق الأمن الغذائي ودعم المنتج والصناعة الوطنية".