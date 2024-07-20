مجلس أمناء شبكة الإعلام: نعمل على ملفات مهنية ذات أولوية

2024-07-20 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، خلال زيارته إلى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، العمل على وضع اللوائح المهنية، وتعزيز قدرة عاملي IMN على تنفيذها، فيما بارك السيد الحكيم لمجلس الأمناء تسنمه مهامه.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها وفد مجلس الأمناء برئاسة رئيس المجلس ثائر الغانمي إلى رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وبين عمل المجلس خلال المدة السابقة، ورؤاهم للمرحلة المقبلة التي أساسها تطبيق معايير الإعلام العام التي تأسست شبكة الإعلام العراقي وفقها.

كما استعرض رئيس مجلس الأمناء ثائر الغانمي واقع عمل شبكة الاعلام العراقي ورؤية مجلس الامناء في رسم السياسات العامة للشبكة بما يتلائم مع تطورات المرحلة ، اضافة التطرق إلى نجاح المجلس في تجاوز بعض التحديات المالية الحالية لـIMN، وأنه بصدد وضع تخطيط بعيد المدى لتجاوز التحديات المستقبلية.

وأوضح الغانمي أن "المجلس يعمل على ملفات مهنية ذات أولوية من ناحيتي وضع اللوائح المهنية، وتعزيز قدرة عاملي IMN على تنفيذها، وصولاً إلى المستوى الذي يلائم الطموح".

من جانبه بارك السيد الحكيم لمجلس الأمناء تسنمه مهامه، وتحدث عن دور الإعلام عموماً في بناء الوعي ودعم التنوع الاثني والفئوي، ودور شبكة الإعلام العراقي خصوصاً بوصفها مؤسسة راعية للخطاب العام ونموذج للمؤسسات الإعلامية العراقية الأخرى".

وطرح السيد الحكيم جملة من النقاط الاستراتيجية في البيئة الإعلامية الوطنية من بينها إنشاء قناة مختصة بالطفل وأخرى مختصة بالخطاب لغير العراقيين.