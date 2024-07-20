المفوضية تحصي عدد الأحزاب المسجلة في انتخابات إقليم كردستان

2024-07-20 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن احصائية بعدد الأحزاب المسجلة في انتخابات إقليم كردستان.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "المفوضية احصت اعداد المرشحين لانتخبات اقليم كردستان بعد انتهاء عملية استلام قوائم التحالفات والاحزاب والمرشحين".وأضافت أن "تم تسجيل تحالفات عدد (2) و عدد الاحزاب 13"، لافتة الى أن "عدد المرشحين الافراد بلغ 124 فردا، فيما سجلت 19 مرشح فرد للمكون المسيحي موزعين في اربيل 7، سليمانية 4، دهوك 8".واوضحت أن "المرشحين من التركمان 20 موزعين في اربيل 14، سليمانية 6، المرشحين الافراد 8"، مشيرة الى أن "ارقام قرعة المرشحين للتحالافات والاحزاب والمرشحين ستكون في النصف الاول من شهر آب المقبل".