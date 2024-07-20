بتوجيه من رئيس الوزراء.. محافظة بغداد تعلن إطلاق حملتين لتنظيم طريق الزائرين

2024-07-20 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلنت مديرية الطرق والجسور بمحافظة بغداد، اليوم السبت، قرب إطلاق حملتين لتنظيم طريق الزائرين وصولا إلى كربلاء المقدسة بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرة إلى أنه سيقسم إلى 7 مقاطع.وقال مدير الطرق والجسور في محافظة بغداد عبد الله حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف مباشر من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي سيتم إطلاق حملة سريعة لمدة 20 يوما لتنظيم طريق الزائرين ابتداء من جامع أم الطبول ولغاية كربلاء المقدسة"، مبينا، أن "الحملة ستقسم إلى 7 مقاطع".وأضاف، أن "قسم محافظة بغداد سيبدأ من حدود المحافظة لغاية حدود محافظة بابل"، موضحا، أن "الجزء المخصص لمحافظة بغداد يتكون من مقطعين: الأول 10 ونصف كم يقع على عاتق الطرق والجسور لمحافظة بغداد والآخر يقع ضمن مسؤولية مديرية بلديات بغداد".وأشار إلى، أن "الأعمال ستشمل تنظيف الطريق ورفع التجاوزات والأنقاض وصيانة الأضرار الموجودة في جسم الطريق والتخسفات وتهيئة الجسور وجسور المشاة والمجسرات الموجودة وإنجازها في 20 يوما ليكون طريقا ملائما للزائرين".ولفت إلى، أن "هناك حملة ثانية ستتضمن تطوير مدخل بغداد - الحلة بطول 25 كم وستشمل تطوير وتوسعة وإضافة جسور وجسور مشاة وإضاءة، بالإضافة إلى طرق خدمية وتأثيث تبدأ من قوس بغداد لغاية حدود الحلة"، لافتا إلى، أن "الحملة الثانية ستبدأ بعد الزيارة الأربعينية".