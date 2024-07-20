ديالى بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم
2024-07-20 21:06:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
توج نادي ديالى، اليوم السبت، بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نادي ديالى، توج بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الگرمة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2".
توج نادي ديالى، اليوم السبت، بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نادي ديالى، توج بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الگرمة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2".