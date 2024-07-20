2024-07-20 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتوج نادي ديالى، اليوم السبت، بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نادي ديالى، توج بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الگرمة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2".