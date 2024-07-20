الحارثية تستصرخ السوداني: الكهرباء منقطعة منذ 3 ايام "بشكل مشبوه" وليس لدينا مولدات

2024-07-20 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

شكا أهالي منطقة الحارثية، من انقطاع التيار الكهربائي لديهم منذ 3 ايام، خصوصا وان المنطقة لاتحتوي على مولدات كونها "كهرباء خصخصة"، الامر الذي زاد من صعوبة الحالة.

وناشد مجموعة من أهالي منطقة الحارثية محلة 213، عبر "بغداد اليوم"، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل، بعد انقطاع الكهرباء لأكثر من 3 أيام، ومدى صعوبة الوضع خصوصا و ان منطقة الحارثية خالية من المولدات الكهربائية.

وقالوا ان "المبررات من الجهات المسؤولة تقول ان الانقطاع بسبب قطع بكابلات الكهرباء بالقرب من مشروع تطوير ساحة النسور".

وبينوا أن "شركة تجهيز الكهرباء تقول ان هناك قطع، لكن الكهرباء تأتي وتنقطع بعد دقائق"، متسائلين: "كيف تأتي الكهرباء لدقائق وهناك قطع في الكابلات؟"، مناشدين السوداني والجهات المعنية بالتدخل.



