2024-07-20 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدأت تنتشر اللوحات المرورية الجديدة، او ما تعرف باللوحات الإنكليزية، بعد البدء بطباعتها في محافظات وسط وجنوب العراق بعد ان سبق اقليم كردستان مديرية المرور الاتحادية، لكن مع بدء انتشارها بدأت تظهر العديد من السلبيات والأخطاء.

وصدرت انتقادات في الاوساط الشعبية العراقية على مسألة عدم طباعة الأرقام وفق ابعاد تتناسب مع جميع انواع العجلات، حيث ان الابعاد المستطيلة بشكل يمتلك بعدا طوليا متزايدا يمنع امكانية تثبيته بطريقة جيدة في بعض انواع العجلات.

وتأتي هذه السلبية بعد أيام من ظهور ضعف وسوء جودة طباعة الأرقام وتساقط الأصباغ السوداء للأرقام.







