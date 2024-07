2024-07-20 21:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أغلقت دائرة صحة ذي قار 39 محلاً تجارياً مخالفاً للشروط الصحية في حزيران الماضي، وذلك ضمن حملة تفتيش واسعة شملت المجمعات الغذائية والمطاعم في المحافظة. وأكد مدير شعبة الرقابة الصحية، مهند حميد في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت أيضاً عن إتلاف أكثر...

