استثمار ذي قار تنفي عرض عقارات داخل مركز المدينة للاستثمار

شبكة اخبار الناصرية:نفت هيئة استثمار محافظة ذي قار صحة الأنباء المتداولة حول إحالة عقارات داخل مربع مدينة الناصرية للاستثمار. وأكدت الهيئة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية التزامها بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، مشيرة إلى أن الجهة المالكة للعقار هي المخولة بتقديم طلب رسمي للإعلان عن العقار كفرصة...

