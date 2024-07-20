نفط البصرة يضمن البقاء بدوري نجوم العراق

2024-07-20 22:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ضمِنَ فريق نفط البصرة، يوم السبت، بقاءه فيدوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد فوزه على القاسم 2-1 في مباراة الـ"بلياوت".

المبارات التي جرت على ملعب دهوك، عند الساعة السابعة والنصف مساءً،انتهى شوطها الأول بتقدم فريق القاسم على نفط البصرة بهدفمقابل لاشيء، جاء عن طريق بيير جيان ماري في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني، سجل نفط البصرة هدفين عن طريق أثيرصالح، في الدقيقة 59، وعلاء رعد في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز نفط البصرة.

وسيواجه فريق البيشمركة فريق القاسم، ليتأهل الفائز منهماإلى دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025 .