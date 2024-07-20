وفاة "فلاح مشتل" صدمته سيارة حكومية وسط كركوك

2024-07-20 22:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في دائرة شرطة مرور كركوك مساء اليوم السبت، عن وفاة عامل يعمل بصفة فلاح عندما صدمته سيارة حكومية وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "سيارة حكومية نوع فورد مسرعة صدمت فلاحا يعمل في مشتل يبلغ من العمر 25 عاما كان قد أنهى عمله في احدى المشاتل بشارع الكورنيش وسط كركوك حيث كان العامل يروم عبور الشارع ومن شدة الصدمة توفي في ذات المكان".

واضاف المصدر ان "الجثة نقلت للطب العدلي والسائق اعتقلته الشرطة للتحقيق معه".