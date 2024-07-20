الداخلية: الاطاحة بـ9 تجار للمخدرات في ميسان

2024-07-20 22:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري : بعملية أمنية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على (9) متهمين بتجار المخدرات وبحوزتهم

( 2 كيلو ونصف الكيلو غرام ) من مادة الكرستال المخدرة ومسدس عدد (2) وأدوات تعاطي، جاءت عملية القبض في محافظة ميسان وبإشراف مدير مخدرات ميسان تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين امام انظار السيد قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتهم الى جهة الاختصاص.