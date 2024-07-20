2024-07-20 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، استقرار درجات الحرارة يوم غد الاحد مع انتهاء تموز دون موجات حارة تذكر خلال الايام العشرة المقبلة، فيما ستكون اعلى درجة حرارة في البصرة بـ48 مئوية.

وقال السلامي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "لايتوقع حصول تغيير في حرارة يوم غد الاحد والطقس في المناطق كافة سيكون صحوا وحارا حيث يستمر تأثير المنخفض الحراري الموسمي".

واشار الى ان "الرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بسرعة 10 الى 20 كم تنشط احيانا الى 40 كم في بعض المناطق".

وبين انه "لا تغيير سيسجل في درجات الحرارة ومن المتوقع ان تسجل :دهوك 40، الموصل 44، اربيل 43، كركوك 43، السليمانية 38، صلاح الدين 45، ديالى 46، الانبار 45، الرطبة 39، بغداد 45، بابل 46، كربلاء 46، الديوانية 46، النجف 46، واسط 46، السماوة 47، ميسان 46، ذي قار 47، البصرة 48".

واكد انه "حسب المعطيات الحالية والتحديثات الاخيرة سينتهي شهر تموز دون موجات حر ودرجات الحرارة تسجل حول معدلاتها العامة والى مطلع شهر اغسطس آب مع استقرار الرياح على الإتجاه الشمالي الغربي".

وبخصوص الامطار، انه "لاكلام عن ان الموسم المطري المقبل وكل مايذكر بصفحات التواصل عن كونه موسما غزيرا فيضانيا وشديد البرودة اعتبره كلام لاقيمة له ومن وحي الخيال"، مبينا انه "بصدد عمل دراسة موضوعية شاملة للموسم وماهية العوامل الجوية المتوقع ان تؤثر على المنطقة، وبالتأكيد التوقعات البعيدة ضعيفة ونسبة تحققها لاتتعدى الـ 10% ".