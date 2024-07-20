العتبة الحسينية: اختتام المرحلة الأولى من مبادرة عطاء الحسين (ع) لتقديم الخدمات الصحية للزائرين

2024-07-20 22:54:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعأعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اختتام المرحلة الأولى من مبادرة عطاء الحسين (عليه السلام) لتقديم الخدمات الصحية للزائرين.وذكرت العتبة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "شهدت اليوم جميع المؤسسات الصحية التابعة لهيئة الصحة والتعليم الطبي اختتام المرحلة الأولى من مبادرة عطاء الحسين (ع) في سنتها الثانية والتي لاقت اقبالا واسعا من قبل جميع فئات الشعب العراقي بمختلف انتماءاتهم ومن جميع محافظات العراق والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في مرحلتها الأولى"، مبينة انه "ستكون هناك مرحلة ثانية من هذه المبادرة في وقت لاحق، لتغطي جميع زوار أبي عبد الله الحسين (ع) من المرضى وأهلهم".واشارت الى ان "المبادرة في مرحلتها الأولى قدمت خدماتها الصحية المتكاملة من خلال مستشفى الإمام زين العابدين (ع)، ومؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام، ومستشفى خديجة الكبرى(ع) التخصصي للمرأة، ومركز المجتبى لأمراض الدم وزرع نخاع العظم، ومستشفى الثقلين لعلاج الأورام، ومركز السيدة زينب الكبرى (ع) الجراحي التخصصي للعيون، بالإضافة الى مركز ميزان للرعاية المنزلية، وأعرب المرضى عن رضاهم بالخدمات المقدمة خلال المبادرة من حيث جودة الخدمة والإجراءات المبسطة في استقبال المرضى بانسيابية عالية رغم الزخم الذي شهدته جميع المؤسسات الصحية أعلاه".وأكد مدير مستشفى الإمام زين العابدين (ع) الدكتور عبد الرحمن إسماعيل المحمداوي، بحسب البيان، ان "جميع الخدمات المقدمة خلال المبادرة كانت مجانا وشملت كافة الخدمات الطبية والعلاجية في كافة الاختصاصات الطبية من ضمنها كافة العمليات الجراحية المعقدة والبسيطة حيث تم استقبال المرضى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة عصرا وبعدها تبدأ فترة اجراء العمليات الجراحية".