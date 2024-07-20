الإعمار: جسر الكارضية في واسط سيفتتح خلال 10 أيام

2024-07-20 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، إنجاز 98٪ من الأعمال الجارية بجسر الكارضية في واسط، فيما حددت موعد افتتاحه بعشرة أيام.وقال مدير عام شركة حمورابي في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عبد الرزاق المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الجسر من المشاريع المهمة لمحافظة واسط يعتبر كطريق حولي للمدينة ومن شأنه المساعدة في فك الاختناقات المرورية في مركز المدينة والمناطق المجاورة".وأضاف، أن "الجسر من شأنه المساعدة في منع حصول زخم مروري للمركبات القادمة من محافظة بغداد باتجاه المحافظات الجنوبية، ويبلغ طوله 1128 مترا بممرين وعرض الممر الواحد 14 مترا".ولفت إلى، أن "هذا الجسر كان من المشاريع المتلكئة لدى إحدى الشركات الأهلية وبلغت نسبة الإنجاز في حينها قبل توقف العمل 49٪ وتم سحب العمل وإحالته إلى شركة حمورابي بعد استلام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المسؤولية ومباشرة وزير الإعمار بنكين ريكاني العمل".وأشار إلى، أن "التوجيهات صدرت بالعمل في المشروع بـ 3 شفتات؛ لغرض تعويض الفرق الحاصل في نسبة الإنجاز، ووصلت نسبة الإنجاز 98‎%‎ ومن المؤمل أن يدخل الخدمة خلال عشرة أيام".