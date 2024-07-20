2024-07-20 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، القبض على تسعة مطلوبين قضائياً، بينهم متهمين بالدكة العشائرية وتجار مخدرات في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية تمكنت من إلقاء القبض على 9 مطلوبين قضائياً، بينهم متهمون اقدموا على تنفيذ جرائم "الدكة العشائرية" وآخرون وفق المادة 28/مخدرات ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة خلال تنفيذ عملية بحث وتفتيش مناطقي، وذلك ضمن مناطق (الشعب، السياحي، الدسيم، سبع قصور، الغرير، الشيشان) شرقي العاصمة بغداد".

واشار البيان الى "احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".