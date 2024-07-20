2024-07-20 23:12:06 - المصدر: منصة إيشان

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم السبت، خبايا تشكيل التحالف الثلاثي الذي ضم الكتلة الصدرية، وحزب تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أشار إلى أن “الإيرانيين يعتبرون مقتدى الصدر منهم وفيهم، لكنه يشكاسهم في بعض الأحيان”. وقال زيباري في برنامج “مواجهة” الذي يقدمه الزميل هشام علي، وتابعته “إيشان”، إن “التحالف الثلاثي كان فرصة […]

ظهرت المقالة زيباري: الإيرانيون يعتبرون الصدر “ابنهم المشاكس” واعترضوا على التحالف الثلاثي أولاً على ايشان.