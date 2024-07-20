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شهدت انسحاب 6 مرشحين.. انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الميناء الرياضي

شهدت انسحاب 6 مرشحين.. انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الميناء الرياضي
شهدت انسحاب 6 مرشحين.. انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الميناء الرياضي
2024-07-20 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في انتخابات رافقتها انسحابات واعتراضات على بعض المرشحين، جرت اليوم السبت، انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الميناء الرياضي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من:

عادل ناصر  175 صوت 

نزار طه  174 صوت

فرحان الفرطوسي 167 صوت 

احمد كاظم  165 صوت

علي هاني  164 صوت 

يونس حسن 151 صوت 

اياد عباس  143 صوت 

طاهر بلص 125 صوت 

بشار هادي 102 صوت 

عقيل عبد الحسن 99 صوت 

علوان موسى 61 صوت 

يوسف رحيمه 61 صوت 

محمد جابر 46 صوت

وسبق الانتخابات، انسحاب بعض المرشحين من الانتخابات لاعتراضهم على تواجد فرحان الفرطوسي وعادل ناصر، وكان المنسحبون كل من: جليل حنون وعقيل هاتو وكريم جاسم وسليم خميس وداخل حسن ومرتضى عبدالحسين.

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