شهدت انسحاب 6 مرشحين.. انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الميناء الرياضي
2024-07-20 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ في انتخابات رافقتها انسحابات واعتراضات على بعض المرشحين، جرت اليوم السبت، انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الميناء الرياضي.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من:
عادل ناصر 175 صوت
نزار طه 174 صوت
فرحان الفرطوسي 167 صوت
احمد كاظم 165 صوت
علي هاني 164 صوت
يونس حسن 151 صوت
اياد عباس 143 صوت
طاهر بلص 125 صوت
بشار هادي 102 صوت
عقيل عبد الحسن 99 صوت
علوان موسى 61 صوت
يوسف رحيمه 61 صوت
محمد جابر 46 صوت
وسبق الانتخابات، انسحاب بعض المرشحين من الانتخابات لاعتراضهم على تواجد فرحان الفرطوسي وعادل ناصر، وكان المنسحبون كل من: جليل حنون وعقيل هاتو وكريم جاسم وسليم خميس وداخل حسن ومرتضى عبدالحسين.