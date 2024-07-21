وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة

2024-07-21 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأثنى وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، على عمل كوادر المراقبين الجويين في مطار البصرة الدولي، وذلك لسرعة استجابتهم وتعاطيهم مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية قادمة من ايرلندا الى الدوحة.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مطار البصرة الدولي شهد اليوم السبت، هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من طراز Boeing 787-8، كانت تحمل على متنها 270 مسافرًا قادمة من دبلن ومتجهة إلى الدوحة. "واوضح البيان، ان "طاقم الطائرة اضطر للهبوط في المطار بعد أن شعر برائحة تشير إلى احتمال حدوث احتراق على متن الطائرة، وقد تم إنزال جميع المسافرين بسلام، ونقلهم إلى صالة الانتظار داخل المطار"، لافتا الى ان "وزير النقل أثنى على عمل المراقبين الجويين في المطار لجهودهم وحرصهم على ضمان سلامة المسافرين وتوفير بدائل سريعة لهم".وواصل البيان، ان "مدير عام إدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني اعرب عن شكره لطواقم الطوارئ وجميع العاملين في المطار، وفي وحدة مراقبة الاقتراب الجنوبية ووحدة مراقبة المنطقة الجنوبية على استجابتهم السريعة والمهنية في التعامل مع هذا الحدث"، منوها بأن "هذه الحادثة تبرز أهمية الجاهزية والاستعداد لمثل هذه الحالات الطارئة، من أجل ضمان سلامة وأمان المسافرين في المطارات العراقية".