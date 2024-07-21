الداخلية العراقية تعلن اعتقال 9 متاجرين بالمخدرات في ميسان

2024-07-21 00:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت،إلقاء القبض على 9 متاجرين بالمواد المخدرة، بعملية أمنية محكمة في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميدمقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية أمنية نفذت وفق معلوماتاستخبارية دقيقة، مكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاءالقبض على (9) متهمين بتجارة المخدرات وبحوزتهم (2 كيلو ونصف الكيلو غرام) من مادةالكرستال المخدرة ومسدس عدد (2) وأدوات تعاطي".

وأوضح ميري، أن "عملية القبض تمت في محافظة ميسانوبإشراف مدير مخدرات ميسان، وتم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين أمام أنظارقاضي التحقيق، وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، وإرسالالمواد المضبوطة بحوزتهم إلى جهة الاختصاص".