الأمن الوطني يطيح بأحد أخطر قيادي داعش الإرهابي المكنى (أبو هبة)

2024-07-21 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الإطاحة بأحد أخطر قيادي داعش الإرهابي المكنى (أبو هبة) كان يعمل ضمن ما يسمى بولاية الفلوجة.وذكرت مديرية العلاقات والاعلام بالجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية إستمرت لأشهر تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من الإطاحة بأحد أخطر قيادي تنظيم داعش الإرهابي المكنى (أبو هبة) والمطلوب وفق المادة ( ٤ ) إرهاب".وأضاف، أنه "بعد التعمق في التحقيق معه اعترف بانتمائه لصفوف التنظيم الإرهابي ضمن ما كان يسمى (ولاية الفلوجة) وشغل منصب المسؤول الأمني للولاية، كما واعترف عن وجود مقبرة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين العُزل الذين قام بأسرهم والمشاركة في قتلهم، وبدلالته جرى كشف المكان للمقبرة ضمن قضاء الفلوجة وجرى استخراج رفاة الضحايا والبالغ عددهم (٣) شهداء، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى باقي الضحايا".