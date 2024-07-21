جمارك كرمنشاه: مرور اكثر من 109 الاف شاحنة تحمل بضائع مصدرة الى العراق

2024-07-21 00:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مشرف جمارك محافظة كرمنشاه الكوردية ومدير عام جمارك المحافظة علي اصغر عباس زاده، اليوم السبت، عن مرور أكثر من 109 آلاف شاحنة تحمل بضائع تصديرية من الجمارك الحدودية لهذه المحافظة.

ونقل تقرير لوكالة انباء مهر الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، عن عباس زاده قوله إنه خلال الربع الأول من العام الجاري، عبرت 109.631 شاحنة تحمل بضائع تصدير بضائعها إلى العراق عبر الجمارك الحدودية لمحافظة كرمنشاه.

وأضاف عباس زاده أنه من بين مجموع شاحنات العبور التي تحمل بضائع التصدير من منطقة الإشراف الجمركي لهذه المحافظة، كان لجمارك برويزخان النصيب الأكبر من الشاحنات التي تحمل بضائع التصدير بين مكاتب جمرك كرمانشاه بحركة مرورية بلغت 58560 مركبة.

وأوضح مشرف جمارك محافظة كرمنشاه ومدير عام الجمارك أن حصة معبر خسروي من الشاحنات المحملة بضائع التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري من جمارك هذه المحافظة كان 17963 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات التي تحمل بضائع التصدير من جمارك سومار 17681 شاحنة.

وتابع عباس زاده أن عدد الشاحنات التي تحمل بضائع التصدير من جمارك شوشمي بلغ 5904، فيما كان نصيب جمارك شيخ صله 9523 شاحنة.

وأفاد عباس زاده بأن حجم البضائع المصدرة بهذا العدد من الشاحنات بلغ مليوناً و669 ألفاً و412 طناً بقيمة 854 مليوناً و275 ألفاً و768 دولاراً.