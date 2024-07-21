2024-07-21 01:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، عن اعتقال قيادي في تنظيم داعش، مسؤول عن جرائم عدة.

وذكر الجهاز في بيان: "بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من الإطاحة بأحد أخطر قيادي تنظيم داعش الإرهابي المكنى (أبو هبة) والمطلوب وفق المادة ( 4 ) إرهاب".

وأضاف أنه "بعد التعمق في التحقيق معه اعترف بانتمائه لصفوف التنظيم الإرهابي ضمن ما كان يسمى (ولاية الفلوجة) وشغل منصب المسؤول الأمني للولاية، كما واعترف عن وجود مقبرة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين العُزل الذين قام بأسرهم والمشاركة في قتلهم، وبدلالته جرى كشف المكان للمقبرة ضمن قضاء الفلوجة وجرى استخراج رفات الضحايا والبالغ عددهم (3) شهداء، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى باقي الضحايا".