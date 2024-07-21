2024-07-21 01:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت (20 تموز 2024)، اعتقال أخطر قيادات "داعش" الملقب بـ"أبو هبة".

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر تم الإطاحة بأحد أخطر قيادي عصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو هبة) والمطلوب وفق المادة (4) إرهاب".

وأضاف أنه "بعد التعمق في التحقيق معه اعترف بانتمائه لصفوف داعش ضمن ما كان يسمى (ولاية الفلوجة) وشغل منصب المسؤول الأمني للولاية، كما اعترف عن وجود مقبرة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين العُزل الذين قام بأسرهم والمشاركة في قتلهم، وبدلالته جرى كشف مكان المقبرة ضمن قضاء الفلوجة وجرى استخراج رفاة الضحايا والبالغ عددهم (3) شهداء، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى باقي الضحايا".