2024-07-21 01:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، الإطاحة بقيادي إرهابي مكنّى بـ “أبو هبة”، وبعد التحقيق معه، دلّهم على مقبرة في الفلوجة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين. وذكر الجهاز في بيان ورد لـ “إيشان”: “بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر، تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من الإطاحة بأحد أخطر قيادي تنظيم د1عش الإرهابي المكنى […]

ظهرت المقالة قتلهم بيديه.. الأمن الوطني يطيح بـ “أبو هبة” ليدلّهم على مقبرة للشهداء في الفلوجة أولاً على ايشان.