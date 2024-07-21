إصرار كانسيلو على برشلونة يسرع إجراءات الصفقة

2024-07-21 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت مصادر صحفية ان نادي برشلونة يسعى الى تسريع عملية التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو، حيث يأمل النادي في وضع اللمسات الأخيرة على انتقاله في القريب العاجل.واوضحت هذه المصادر ان برشلونة يعمل حاليًا مع وكيل الأعمال خورخي مينديز على إتمام صفقة إعارة كانسيلو، تتضمن خيار شراء إلزامي في حال تحقق شروط معينة، مؤكدة ان رغبة اللاعب في التواجد في برشلونة فقط لعب دورًا حاسمًا في تسريع المفاوضات، حيث عرض مانشستر سيتي كانسيلو على عدة أندية أخرى، لكن اللاعب رفض جميع العروض كاشفا عن رغبته في التواجد بالكامب نو.